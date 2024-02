FC Bayern: Streich-Gerüchte lassen Freiburg-Boss Saier reagieren - "Bekannt, dass Hoeneß mal drüber nachgedacht hat"

„Das müsste auch er beantworten, aber ich glaube, ich könnte es ausschließen“, sagte der SC-Sportvorstand in der ran Bundesliga Webshow auf die Frage, ob Streich der nächste Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters werde.

Saier fügte an, ihm sei ihm eine ganz konkrete Anfrage nicht bekannt, „aber da müssten Sie Christian Streich fragen.“ Gleichwohl verriet der Freiburger Macher: „Es ist ja schon bekannt, dass Uli Hoeneß mal halblaut drüber nachgedacht hat.“

Mailänder Transferoffensive: Interesse an zwei Bundesliga-Spielern

Mailänder Transferoffensive: Interesse an zwei Bundesliga-Spielern

SC Freiburg: Vertragsverlängerung mit Streich?

Er wage mit Blick auf seinen Coach und die Bayern daher zu prophezeien, „dass das kein Denkmodell ist, was ihn aktuell beschäftigt, sondern dass eher der Fokus auf unserer Arbeit liegt. Christian ist schon am richtigen Ort.“

Dennoch mochte Saier nicht ganz ausschließen, dass für Streich am Bundesliga -Saisonende Schluss sein könnte.

Bereits in den vergangenen Jahren sei eine Fortsetzung der Zusammenarbeit „auch immer so ein 50:50-Thema“ gewesen. „Weil man es nur ganz oder gar nicht machen kann. Da muss jeder in sich reinhören und sich spiegeln. Tendenzen kann ich jetzt noch nicht sagen.“