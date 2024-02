FC Bayern: Tuchel "auf dem Weg der Besserung"

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat einen grippalen Infekt offenbar rechtzeitig vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auskuriert. Er habe „positive Nachrichten“, sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag: „Thomas ist auf dem Weg der Besserung. Wir sind positiv gestimmt.“ Tuchel sollte am Freitag bereits wieder das Abschlusstraining des Rekordmeisters leiten. Der 50-Jährige hatte in den vergangenen Tagen wegen seiner Erkrankung gefehlt.