FC Bayern: Tuchels Befürchtung wurde wahr

Der Coach sprach über seine Karriere und darüber, wie sich in seiner Laufbahn die Beben in den Führungspositionen seiner Klubs auf seinen eigenen Job ausgewirkt hätten.

Tuchel mehrmals von Personal-Beben betroffen

„Es ist ein Beruf, in dem es um Momente geht, Kader verändern sich. Es verändern sich auch Führungsstrukturen. Zu meinem eigenen Leidwesen habe ich erfahren bei Chelsea, dass sich komplette Führungen verändern. Bei Paris habe ich es auch erlebt, als der Sportdirektor verändert wurde. Sie haben manche Dinge nicht selbst im Griff.“

In London verkaufte Eigentümer Roman Abramowitsch während der Tuchel-Zeit den Verein an Todd Boehly. In Paris wurde Sportdirektor Antero Henrique von Scheich Nasser Al-Khelaifi und durch Leonardo ersetzt.