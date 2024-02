FC Bayern verhindert Titel-Rückschlag: Harry Kane bringt gegen Gladbach die Wende

Stürmerstar Harry Kane hat den FC Bayern München davor bewahrt, im Titelrennen der Bundesliga an Boden zu verlieren.

Im Klassiker gegen den oftmaligen Angstgegner Borussia Mönchengladbach siegte der Rekordmeister nach zwischenzeitlichem Rückstand 3:1, der englische Nationalstürmer brachte Bayern mit dem wegweisenden 2:1 in der 70. Minute auf Kurs. Es war das 24. Tor im 20. Bundesliga-Spiel des Bayern-Rekordtransfers - der damit nun schon jetzt der treffsicherste Bayern-Neuzugang der Geschichte ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern: Pavlovic und Kane drehen Rückstand gegen Gladbach

Zehn Minuten lang drohte dem Team des gesundheitlich angeschlagenen Tuchel die dritte Heimniederlage gegen Gladbach in den vergangenen sechs Begegnungen in der Allianz-Arena.

Gladbachs Nico Elvedi brachte die Fohlen in der 35. Minute in Führung, verursacht wurde das Gegentor durch einen Ballverlust nach einem missglückten Zuspiel von Torwart Manuel Neuer auf Thomas Müller (35.).

Routinier Müller machte seine Beteiligung an dem Missgeschick schnell wieder wett: Nach Vorarbeit von Leroy Sané steckte er zehn Minuten später auf Aleksandar Pavlovic durch. Der nun auch als Vollstrecker überzeugende Youngster vollendete technisch sehenswert und nervenstark nach drei Kontakten aus spitzem Winkel.

In der 86. Minute stellte Matthijs de Ligt per Kopf nach einem Freistoß von Sané den Endstand her.