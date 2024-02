FC-Trainer Timo Schultz sieht Bremen als "kleines Vorbild"

Für Trainer Timo Schultz ist der kommende Gegner Werder Bremen „ein kleines Vorbild“ im Abstiegskampf mit dem 1. FC Köln. „Wenn man stabil bleibt, an den Themen arbeitet, an sich glaubt und Kontinuität auf den Platz bringt“, sagte Schultz am Mittwoch, dann könne „man auch mal eine kleine Serie starten“.