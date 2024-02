FCA-Coach Thorup freut sich auf Kumpel Henriksen

Jess Thorup, Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, freut sich vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Mainz 05 besonders auf das Wiedersehen mit dem neuen FSV-Trainer Bo Henriksen. "Ich würde schon sagen, dass er ein Freund ist. Wir haben drei Jahre zusammen in Odense gespielt und zusammen Schule und Ausbildung gemacht. Er ist ein Typ, der immer gut gelaunt ist", sagte Thorup vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen seinen dänischen Kollegen.

Er freue sich, dass Henriksen "den nächsten Schritt in der Bundesliga geht". Noch nie, ergänzte Thorup mit einem Lächeln, "hat es in der Bundesliga, wie ich gehört habe, ein Duell von zwei dänischen Trainern gegeben". So könne es gerne weitergehen, "wir können zeigen, dass wir in Dänemark gute Trainer und Spieler entwickeln können".