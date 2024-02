Franck Ribéry hegt offenbar Bayern-Plan - Comeback in der Mache?

Der Name weckt Erinnerungen bei den Bayern : Franck Ribéry. Der Franzose, der jahrelang mit Arjen Robben das Traumduo „Robbery“ bildete. Oder gemeinsam mit David Alaba Stimmung in die Kabine brachte. Der Ribéry, der 2013 zum Triple-Sieger wurde.

Auch wenn diese Zeiten mittlerweile schon länger vorbei sind, so könnte der Name des Publikumslieblings bei den Bayern bald wieder öfter fallen. Denn der 40-jährige Franzose hofft laut Kicker auf eine Rückkehr zum Rekordmeister.

Einem entsprechenden Bericht zufolge kann sich der ehemalige Flügelstürmer einen Trainerjob am Campus des FC Bayern gut vorstellen. Der Franzose, der noch immer einen Wohnsitz in München habe, macht derzeit seinen Trainerschein und absolviert auch die Lizenz, um Cheftrainer werden zu können. Aktuell ist er als Technik-Trainer bei US Salernitana tätig.