Frankfurt holt Ekitike aus Paris

Ekitike war in dieser Saison bei PSG nur zu einem Kurzeinsatz gekommen, zumeist schaffte er es nicht einmal in den Kader des Starensembles. Nach dem Vakuum in der Sturmspitze in der Hinrunde ist der französische Juniorennationalspieler bei der SGE nach Sasa Kalajdzic nun bereits der zweite Neuzugang für die Mittelstürmerposition im Wintertransferfenster.