Fritz wird Baumann-Nachfolger bei Werder

Clemens Fritz übernimmt den Job von Frank Baumann: Werder Bremen hat in den eigenen Reihen den Nachfolger für seinen im Sommer scheidenden Geschäftsführer gefunden. Wie der Klub am Donnerstag bestätigte, wird Ex-Nationalspieler Fritz (43) befördert.

Auf der Suche nach der "besten Lösung" habe der Klub über eine externe Beratungsagentur national und international nach geeigneten Kandidaten suchen lassen und viele Gespräche geführt, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Hubertus Hess-Grunewald über den Entscheidungsprozess: "Am Ende konnte uns Clemens aber in mehreren Gesprächsrunden mit seiner Strategie und seinem Ansatz überzeugen und sich somit gegen die starken Mitbewerber durchsetzen."

Fritz, der bis zum Sommer als Leiter Profifußball beim Fußball-Bundesligisten arbeiten wird, habe sich "in den letzten sechs Jahren ausgesprochen positiv entwickelt", fügte Hess-Grunewald an: "Wir wissen den sportlichen Bereich in guten Händen."