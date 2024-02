"Gefühlt die Pest": BVB-Star nahm sechs Kilo ab

“Hatte acht Tage Fieber“

Was sich der BVB-Star genau eingefangen hat, ist bislang nicht bekannt. „Es ist nicht so ganz klar. Von den Symptomen her war es eine harte Grippe.“, erklärte der Mittelfeldspieler.

Abstiegskampf nach Karnevalswoche So will Schultz weiter punkten

Abstiegskampf nach Karnevalswoche So will Schultz weiter punkten

Die Dortmunder führten Brandt deswegen vorsichtig zurück in die Mannschaft. Nach dem Comeback gegen Freiburg sieht aber alles gut aus. Beim BVB geht man davon aus, dass Brandt auch am kommenden Samstag in in Wolfsburg (15.30 Uhr im LIVETICKER) spielen kann.