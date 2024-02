Heidel über Investoren-Streit: "Köpfe einschalten und reden"

Seit Wochen erhitzt der geplante Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) bundesweit die Gemüter vieler Fans, die diesen strikt ablehnen - und als Protest Schokotaler oder Tennisbälle auf die Spielfelder pfeffern. So auch am Samstag in Mainz, als kurz nach der Halbzeit gelbe Bälle aus dem Heim- und Gästeblock regneten und für eine fast schon vertraute Spielunterbrechung sorgten. Also war Heidel, der sich zunächst über das gelungene Trainer-Debüt von Bo Henriksen gefreut hatte, im Nachgang auch sportpolitisch gefragt.