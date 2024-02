Helmes: FC muss Bayer "in emotionalen Zweikampf" verwickeln

Der FSV Mainz 05 „habe es zuletzt in Leverkusen sehr gut gemacht und geschafft, mit seiner aggressiven Herangehensweise das Bayer-Spiel, dieses krasse Uhrwerk, in vielen Phasen zu zerstören“, sagte der 39-Jährige vor dem Bundesliga-Duell seiner beiden Ex-Klubs am Sonntag (15.30 Uhr). Genauso müsse nun auch Köln auftreten.