Henriksen peilt Sieg an: "Gab schon größere Wunder"

Henriksen war bei seinem Debüt am Samstag gegen den FC Augsburg ein Sieg (1:0) gelungen. Das peilt der Däne auch in Leverkusen an. "Sie sind das beste deutsche Team derzeit, sie sind fast Meister", äußerte Henriksen: "Aber irgendwann müssen sie mal verlieren, hoffentlich am Freitag. Es gab schon größere Wunder im Fußball."