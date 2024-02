Bundesliga: Hoeneß huldigt Alonso! "War schon als Spieler der Dirigent"

Nach Karl-Heinz Rummenigge hat auch Uli Hoeneß die Verdienste von Xabi Alonso für Bayer Leverkusen gewürdigt - führt den Erfolg des Tabellenführers aber nicht uneingeschränkt auf die Fähigkeiten des Spaniers zurück. „Ich denke, dass wir sehen können, was dabei rauskommt, wenn ein Trainer mit seinen Spielern in Ruhe arbeiten kann“, sagte Hoeneß vor dem Topspiel von Rekordmeister Bayern München in Leverkusen (Samstag, ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) der FAZ.

"In Leverkusen", führte Hoeneß aus, "können sie sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Ich glaube, dass sie Tag und Nacht nur über Fußball reden können." Das sei in München anders: "Wir lesen hier am Montagmorgen erst mal in der Zeitung, dass der Thomas Strunz, von dem ich seit Giovanni Trapattoni gar nichts mehr gehört hab, plötzlich sagt, was der Verein alles falsch macht."

Die Werkself spiele „einen sehr unterhaltsamen, leidenschaftlichen Fußball“, sagte der 72-Jährige weiter. Dennoch konnte er sich eine Spitze gegen Bayer Leverkusen nicht verkneifen. „Das mag schon sein, dass sie den schönsten Fußball spielen, aber dafür gibt‘s keinen Titel.“

“Er war schon als Spieler der Dirigent“

Von Alonso hat Hoeneß eine hohe Meinung. „Als Spieler kenne ich Xabi aus nächster Nähe, als Trainer kenne ich ihn nur aus der Distanz. Aus der muss ich aber schon sagen, dass er das, was er hier als Stratege angedeutet hat, in Leverkusen auch als Trainer umsetzt“, sagte der langjährige Vereinspräsident, mittlerweile wie Rummenigge Mitglied im Aufsichtsrat der Bayern.

