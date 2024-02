Hradecky in Feierlaune: "Gehe sicherlich in die Altstadt"

Karneval hin oder her, Kapitän Lukas Hradecky von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen gab sich nach der Machtdemonstration gegen Bayern München (3:0) selbst den Feierbefehl. "Ich brauche keine Ausrede, um etwas zu trinken. Aber ich gehe sicherlich heute in die Altstadt", sagte der Finne, der in der Karnevalshochburg Düsseldorf wohnt, bestens gelaunt auf dem Weg aus dem Stadion.