"Ich hab fast gekotzt nach jedem Training": Ex-Bayern-Talent über Zeit unter Guardiola

Heute spielt der gebürtige Berliner Yousef Emghames in der Bezirksliga Hannover für TuSpo Schliekum. Der 26-Jährige galt einst als eines der größten Talente Deutschlands, zog mit 14 aus der Jugend von Hertha BSC ins Internat des FC Bayern , durfte mit 16 bei den Profis unter Pep Guardiola trainieren. Im Video-Podcast „Storytime mit Bilal“ hat Emghames nun ausführlich über seine Zeit in der Jugend des Rekordmeisters gesprochen.

In der Achterbahn hörte Emghames von Hermann Gerland

Weit entfernt von seiner Familie in Berlin-Neukölln hat sich Emghames anfangs oft alleine gefühlt, wollte aber unbedingt seine Chance bei den Bayern nutzen, erzählt er. Sportlich lief es lange überragend, mit 16 wurde Emghames das erste Mal zum Training mit den Profis eingeladen.

„Ich war im Heidepark mit meiner Klasse. Ich sitz’ gerade auf der Achterbahn und bevor es losgeht, vibriert mein Handy. Ich hol’ es aus der Tasche und da steht: ‘Du trainierst heute bei den Profis, sei in einer Stunde da. LG Hermann Gerland.’ Das war unglaublich für mich!”

Ex-Bayern-Talent über erstes Training: „Dante und Rafinha tanzen”

Die Zeit reichte nicht, um es noch zum Training zu schaffen, aber Emghames rief Gerland sofort nach der Achterbahnfahrt zurück. Am nächsten Morgen war er um 10 Uhr beim Training unter Guardiola dabei. „Als kleiner Furz geh’ ich dann über‘s Gelände zur Kabine. An dem Tag war öffentliches Training - 4.000 Zuschauer. Dann komm’ ich rein in die Kabine - Dante und Rafinha tanzen, alles ist laut.” Um ihn herum saßen Robert Lewandowski, Xabi Alonso, Thiago, Mats Hummels, Franck Ribéry und Philipp Lahm, erzählt der 1,74 Meter große Spieler rückblickend.