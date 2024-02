Irre! Mainz-Juwel mit Horror-Bilanz

Mainz-Profi Brajan Gruda gilt als ein großes Talent des deutschen Fußballs. In seiner ersten vollständigen Saison in der Bundesliga hat er bereits 17 von 21 möglichen Bundesligaspielen gemacht. Durch einige Einsätze in der vergangenen Saison kommt der U21-Nationalspieler nun auf 20 Spiele für die Profis. Allerdings weist der 19-Jährige bisher eine echte Horror-Bilanz auf.