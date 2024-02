Kehl irritiert mit Aussagen nach BVB-Nullnummer

Enttäuschung bei Borussia Dortmund: Der BVB kam zum Auftakt des 20. Spieltags bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim nicht über ein 0:0 hinaus und blieb nach drei Siegen in Folge erstmals wieder sieglos.

Während Trainer Edin Terzic nach der Partie hart mit seinen Spielern ins Gericht ging und die mangelnde Durchschlagskraft und Präzision in der Offensiv bemängelte, wollte Sebastian Kehl nicht alles schlechtreden - und irritierte dabei mit seinen Aussagen zur BVB-Leistung.

Kehl: Kein Schritt zurück

„Das war heute definitiv kein Schritt zurück. Ich würde sagen ein kleiner nach vorne, kein großer“, sagte Kehl trotz der Nullnummer. Auch ist der 43-Jährige der Meinung, dass sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen „verbessert hat und besseren Fußball“ spiele. Und weiter: „Diese Entwicklung lasse ich mir nicht kaputtmachen.“

Dabei verwies Kehl auf den personellen Aderlass bei der Borussia, die auf gleich neun Spieler verzichten musste. „Wenn man neun Leute ersetzen muss, dann ist es natürlich auch ein Aderlass. Am Ende kann man die Dinge dann auch nicht kompensieren, das schafft keine Mannschaft dieser Welt“, erklärte Kehl.

Zudem habe es heute an „Kreativität und ein bisschen an Durchschlagskraft gefehlt“. „Das wird uns in den nächsten Wochen hoffentlich deutlich besser gelingen, auch weil der ein oder andere zurückkommen wird. Trotzdem ist es nicht der alleinige Grund, weshalb wir unentschieden gespielt haben.“