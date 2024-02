"Keine Panik": Gladbach fühlt sich noch sicher

22 Punkte hat die Borussia nach 21 Spielen auf dem Konto, so wenige wie zuletzt in der Saison 2010/11. "Das ist absolut zu wenig. Wir müssen jetzt gucken, dass wir in die Punkte kommen", sagte Virkus. Am Samstag steht allerdings die Partie bei RB Leipzig mit Ex-Trainer Marco Rose an. Dort hat die Fohlenelf noch nie gewonnen.