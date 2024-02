kicker: Bundesliga mit Umsatzrekord

Auch ohne den geplatzten Investorendeal steht die Fußball-Bundesliga zumindest beim Umsatz so gut wie noch nie da. Gemäß Zahlen des kicker haben die 18 Klubs in der vergangenen Saison Rekordeinnahmen erzielt. Der Gesamtumsatz belief sich 2022/23 demnach auf 4,32 Milliarden Euro. Die bisherige Bestmarke datiert aus der letzten Spielzeit vor der Corona-Pandemie. Damals wurden in der Saison 2018/19 insgesamt 4,02 Milliarden Euro umgesetzt.