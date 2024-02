Bundesliga: "Sehr deprimierend“: Eintracht-Ikone droht Karriereende

Eine Knieverletzung durchkreuzt die Pläne von Kapitän Sebastian Rode für die Abschiedstour bei Eintracht Frankfurt . Dem Mittelfeldspieler, der ohnehin nach dieser Saison aufhören wollte, droht das vorzeitige Ende seiner von Verletzungen geprägten Laufbahn. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, werde Rode „bis auf Weiteres“ fehlen.

Die Ergebnisse einer Knieuntersuchung in der vergangenen Woche seien „sehr deprimierend“ gewesen und hätten „eine gewisse Zeit benötigt, um alle Eventualitäten und Behandlungsmöglichkeiten abzuklären“, schrieb Rode in einer Botschaft an die Fans. Für ihn werde es „sehr schwer, der Mannschaft nochmal sportlich helfen zu können im Verlauf der restlichen Saison“.