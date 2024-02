Köln nutzt Patzer der Konkurrenz: Sieg gegen Frankfurt

Frankfurts Trapp rettet gegen Thielmann

Die Kölner ließen den forschen Worten ihres Trainers Taten folgen. Sie starteten mutig, liefen die Frankfurter extrem früh an und erzwangen so immer wieder Ballgewinne. Die Eintracht mit dem ehemaligen FC-Profi Ellyes Skhiri in der Startelf musste sich sortieren, fand aber zunächst kein Mittel - und wäre fast früh in Rückstand geraten. Nationaltorhüter Kevin Trapp aber rettete mit den Fingerspitzen gegen Thielmann (14.).