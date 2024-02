Kovac kämpferisch: "Die Mannschaft funktioniert"

Die "Kovac raus"-Rufe aus dem Fanblock hatte Niko Kovac nicht gehört. Die Unmutsäußerungen des Anhangs des VfL Wolfsburg nahm der Cheftrainer der schwächelnden Wölfe auf Nachfrage dennoch zur Kenntnis. "Wir arbeiten mit der Mannschaft gut zusammen. Alles andere, was jemand sagt oder schreibt, kann ich nicht beeinflussen", sagte Kovac nach dem 0:1 (0:1) bei Union Berlin: "Ich kann nur beeinflussen, was wir in der Woche machen. Dafür kann ich zur Verantwortung gezogen werden."