Kritik an Watzke! Kind kritisiert DFL-Boss nach Investoren-Stopp

Martin Kind, der Geschäftsführer von Hannover 96 , hat die Aussagen von Hans-Joachim Watzke, dem Sprecher des DFL-Präsidiums, in Bezug auf den Abbruch des Investoren-Prozesses bei der Deutschen Fußball Liga kritisiert.

In einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung zeigte sich Kind verwundert, dass Watzke bei der neuen Regelung auch Hannover 96 als Grund erwähnt: „Es ist das Konzept der DFL. Dazu sollten sie auch stehen. Sie haben diese Strategie erarbeitet und den Prozess nun beendet“. Was hat das denn mit meinem Abstimmungsverhalten zu tun?“

Eberls erste Ansage an die Bayern-Stars!

Eberls erste Ansage an die Bayern-Stars!

Dies führte zu Protesten während Bundesliga-Spielen und zahlreichen Unterbrechungen. Auch Kind selbst war Ziel der Proteste, mit Bannern, die sein Porträt in einem Fadenkreuz zeigten.

Im Kern des Konflikts steht aber nicht Kind als Person, sondern vor allem die 50+1-Regel, die den Einfluss externer Geldgeber bei den Profi-Vereinen begrenzt. Kind ist seit langem ein bekannter Kritiker dieser Regel und fordert Veränderungen. Daher äußerte er auch Kritik an Watzkes striktem Festhalten an 50+1: „Ich finde es problematisch, dass Herr Watzke die 50+1-Regel in ihrer aktuellen Form als unverrückbar ansieht. Damit signalisiert er, dass Veränderungen nicht möglich sind.“