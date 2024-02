Leverkusen gegen Bayern: Der Teamvergleich

Spitzenreiter Bayer Leverkusen und Verfolger Bayern München machen die Meisterschaft in dieser Saison wohl unter sich aus, beide Teams trennen zwei Punkte. Vor dem Titel-Kracher am Samstag (18.30 Uhr/Sky) blickt der SID auf die wichtigsten Duelle auf allen Positionen.

TRAINER: Xabi Alonso hat Bayer seit seiner Übernahme im Oktober 2022 vom Abstiegskandidaten zu einem Sieganwärter in gleich drei Wettbewerben geformt. Als Spieler hat der Spanier alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt - und besitzt damit auch die nötige Erfahrung in großen Spielen und Titelrennen. Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea 2021 zwar sensationell die Champions League gewonnen, steht trotz der ordentlichen Saison aber immer mal wieder in der Kritik. - Vorteil Leverkusen