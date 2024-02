Leverkusen: Tapsoba und Adli zurück - Pause für Xhaka?

Trainer Xabi Alonso von Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen kann wieder auf die Afrika-Cup-Fahrer Edmond Tapsoba und Amine Adli zurückgreifen. „Sie trainieren heute, morgen sind sie normalerweise im Kader“, sagte Alonso vor dem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 am Samstag ( ab 15.30 Uhr im LIVETICKER ).

Tapsoba (Burkina Faso) und Adli (Marokko) waren beim Kontinentalturnier in Cote d‘Ivoire (Elfenbeiküste) am Dienstag im Achtelfinale gescheitert und sind seit Donnerstag wieder in Deutschland.