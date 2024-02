Leverkusen und Stuttgart besser als Bayern? Das sagen die Daten

Und Rekordmeister FC Bayern? Aktuell nur maximal dritte Kraft in Deutschland? In der Bundesliga-Tabelle stehen die Münchner zehn Punkte vor Undavs VfB, von der oft gesehenen Dominanz früherer Jahre ist das Team von Trainer Thomas Tuchel allerdings ein Stück entfernt.

Wie steht es also ums Kräfteverhältnis in der Bundesliga? Wo sind Tabellenführer Leverkusen und Sensationsteam Stuttgart besser? SPORT1 analysiert im Daten-Check mit Deltratre, ob die Konkurrenten Bayern wirklich schon den Rang abgelaufen haben.

OFFENSIVE

DEFENSIVE

Was Bayern für den Angriff ist, ist Bayer in der Abwehr – das beste Team der Bundesliga.

Spitzenreiter Bayer liegt in den meisten defensiven Kategorien aber vorne. Nur ein Gegentor nach Konter (Bayern und VfB je 3), nur zwei nach Ballverlust (Bayern 6, Stuttgart sogar 8) und insgesamt nur neun aus dem Spiel heraus kassierte Treffer gegenüber 14 bei Bayern und 19 bei Stuttgart liefern deutliche Hinweise darauf, was Leverkusen und München diese Saison unterscheidet: Bayer verteidigt disziplinierter und weniger fehleranfällig als der Rekordmeister.

Stuttgarts Defensive kann mit beiden Konkurrenten nicht mithalten. So bekam der VfB nicht nur in Spitzenspielen wie in Leipzig (1:5) oder gegen Bayern (0:3) die Grenzen aufgezeigt, sondern ist in den meisten Statistiken auch das schwächste der drei Top-Teams.