Lieberknecht hofft auf "außergewöhnliche Leistung"

Trainer Torsten Lieberknecht vom Bundesligisten Darmstadt 98 traut dem kommenden Gegner Bayer Leverkusen den Titel zu. Die Werkself sei „eine außergewöhnliche Mannschaft“, betonte der 50-Jährige: „Eine Top-Mannschaft, die in der Lage ist, deutscher Meister zu werden. Das ist eine Mannschaft, bei der jedes Rädchen passt. Sie haben eine extrem homogene Mannschaft auf dem Platz. Auch deswegen sind sie dort, wo sie sind.“

Sein Team brauche am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) „eine außergewöhnliche Leistung“. Die Lilien sind mittlerweile seit zwölf Ligaspielen sieglos, den letzten Erfolg gab es am 7. Oktober gegen Augsburg. Dennoch beträgt der Rückstand des Schlusslichts auf den Relegationsplatz nur einen Punkt. „Es ist weiterhin alles möglich“, sagte Lieberknecht: „Und es wäre fatal, nicht an unsere Chance zu glauben.“