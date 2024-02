Magen-Darm-Erkrankung: Werder in Köln schon wieder ohne Naby Keita

Werder Bremens Pechvogel Naby Keita kommt weiter nicht in Schwung. Am Wochenende steht der prominente Sommerzugang, der seit Jahren mit heftigen Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, dem Fußball-Bundesligisten schon wieder nicht zur Verfügung - diesmal wegen einer Magen-Darm-Erkrankung. „Das ist schade“, sagte Trainer Ole Werner vor der Partie beim 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) lapidar.