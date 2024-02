Mainz-Trainer Siewert hofft auf Überraschung in Stuttgart

Auf dem Papier sind die Rollen klar verteilt, doch Jan Siewert will mit dem abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 den favorisierten VfB Stuttgart ärgern. „Wir haben schon gegen andere Top-Gegner in der Liga gute Spiele gezeigt“, sagte der Mainzer Trainer vor dem Spiel am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER): „Die Jungs haben bewiesen, dass sie sich wehren und mit einer guten Herangehensweise etwas holen können.“