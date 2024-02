Mainz trennt sich von Trainer Siewert

Der stark abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich von Trainer Jan Siewert (41) getrennt. Die Entscheidung gab der Tabellenvorletzte am Rosenmontag bekannt. Die Mainzer hatten am Sonntag 1:3 (0:2) beim VfB Stuttgart verloren. Der neue Trainer soll am Dienstag vorgestellt werden, einen Namen nannte der Klub nicht. Am Samstag trifft der FSV auf den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky).