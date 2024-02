Matarazzo trotzt der Krise: "Ich bin hier richtig"

„Ich weiß, dass ich hier richtig bin. Ich spüre eine enge Bindung zu meinen Spielern. Ich muss mich nicht rechtfertigen“, sagte Matarazzo vor dem Punktspiel am Samstag gegen Union Berlin (15.30 Uhr): „Ich bin weiter in der Lage, mit der Mannschaft zu arbeiten.“

Die Kraichgauer warten seit sieben Spielen auf einen Sieg. Die Kritik an der Spielweise des Teams und an der Taktik des Trainers wurden zuletzt immer lauter. Davon will sich der Coach aber nicht beeindrucken lassen.