Matarazzo will gegen FC "positive Serie fortsetzen"

TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo ist zuversichtlich, dass die Hoffenheimer Durststrecke in der Fußball-Bundesliga gegen den Lieblingsgegner 1. FC Köln endet. "Positive Serien möchte man fortsetzen", sagte der 46-Jährige vor dem Heimspiel gegen den Tabellen-16. am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Seit mittlerweile sechs Ligaspielen sind die Kraichgauer sieglos, gegen die Gäste aus dem Rheinland verlor die TSG allerdings nur eines der vergangenen 15 Bundesligaduelle. "Am Sonntag sind wir so weit, dass wir den Bock auch umstoßen", kündigte Matarazzo an.