Mit "gewisser Lockerheit": Gladbach verfällt nicht in Panik

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verfällt auch nach dem Absturz auf Tabellenplatz 15 nicht in Panik. "Wir sind uns der Situation bewusst, wir wissen, wo wir stehen", sagte Trainer Gerardo Seoane vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Bayern-Bezwinger VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky): "Ich spüre von der Mannschaft, dass man gemeinsam am gleichen Strang zieht."