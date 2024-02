Neu-Coach Henriksen: Heidel sieht Parallelen zu Klopp

Sportvorstand Christian Heidel vom Bundesligisten Mainz 05 sieht nach dem Start des neuen Trainers Bo Henriksen Parallelen zur Anfangszeit von Jürgen Klopp. „Seine Art ist schon sehr besonders. In Sachen Wirkung am ersten Tag war es mit Bo jetzt ein ähnliches Gefühl wie vor 23 Jahren, als Kloppo am Rosenmontag hier als Cheftrainer übernahm“, sagte Heidel im Interview mit der Sport Bild.