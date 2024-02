Neuer: Alonsos Handschrift bei Leverkusen sichtbar

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer erkennt in der Spielweise von Tabellenführer Bayer Leverkusen die klare Handschrift von Trainer Xabi Alonso. Leverkusen spiele so, „wie Xabi gespielt hat, als er ein Spieler war“, sagte Neuer vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) in einem Interview mit der Bundesliga-Website.