Reißleine gezogen! Mainz-Trainer Siewert wird freigestellt

Im Karneval ist bekanntlich am Aschermittwoch alles vorbei – für Jan Siewert als Trainer von Mainz 05 gilt die Karnevalsweisheit bereits am Rosenmontag. Wie der Tabellen-17. mitteilte, ist der 41-Jährige nicht mehr Trainer der Rheinhessen.

Der FSV zog damit die Konsequenz aus der sportlich dürftigen Bilanz. Der letzte Sieg der Mainzer datiert vom 10. Spieltag und dem Debüt von Siewert an der Seitenlinie (2:0 gegen RB Leipzig), seitdem gab es fünf Niederlagen und sechs Unentschieden. Der neue Mainz-Trainer soll am Dienstagnachmittag vorgestellt werden, der Name wurde vom Verein noch nicht genannt.

So erklärt Mainz die Trennung von Siewert

Die Situation im Abstiegskampf habe sich in den vergangenen Wochen „stattdessen für uns deutlich zugespitzt. Wir sehen in der Veränderung auf der Trainerposition jetzt leider einen notwendigen Schritt, um noch eine positive Wende herbeiführen zu können.“

Nach der 1:3-Niederlage beim VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag hatte Sportdirektor Martin Schmidt bereits ein Bekenntnis zu Siewert vermieden: „Wir werden da jetzt sicherlich morgen zusammensitzen, das Spiel daheim in Ruhe klar analysieren und dann gucken, wie die nächsten Schritte sind“, kündigte der Schweizer am Sonntag an.