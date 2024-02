Rückkehr der Leipziger Routiniers: "Viele Sachen aufgegangen"

Marco Rose war erleichtert. Der erste Sieg im neuen Jahr, dazu das erste Spiel seit Oktober ohne Gegentor - der Trainer von RB Leipzig wusste, dass er sich auch bei den zurückgekehrten Routiniers Willi Orban und Peter Gulacsi bedanken konnte. "Am Ende sind viele Sachen aufgegangen, die wir uns vorgenommen haben. Wir sind froh, die Entscheidungen so getroffen zu haben", sagte Rose nach dem befreienden 2:0 (1:0) in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin.