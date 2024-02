Schmidt vermeidet Bekenntnis zu Mainz-Trainer Siewert

Sportdirektor Martin Schmidt vom abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 hat nach dem elften Spiel ohne Sieg ein Bekenntnis zu Trainer Jan Siewert vermieden. „Wir werden da jetzt sicherlich morgen zusammensitzen, das Spiel daheim in Ruhe klar analysieren und dann gucken, wie die nächsten Schritte sind“, kündigte der Schweizer nach dem 1:3 (0:2) beim VfB Stuttgart am Sonntag an.