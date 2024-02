Sommer-Transfers von Leverkusen zu Bayern? Magath im Dopa vielsagend

Vor dem Topspiel gegen den FC Bayern (am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) warnte Trainer-Legende Felix Magath im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 , dass die Werkself gleich mehrere Leistungsträger an den Rekordmeister verlieren könnte.

„Ich gehe davon aus, dass in der nächsten Saison der ein oder andere Leverkusener in München spielt“, sagte der frühere Bayern-Meistercoach am Sonntag im Dopa - und ergänzte vielsagend lächelnd: „Die Bayern haben die freie Auswahl, die könnten ja fast jeden nehmen.“