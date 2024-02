Stuttgart knackt Freiburger Festung - Undav trifft erneut

Plötzlich wieder Spitzenteam: Der VfB Stuttgart hat den nächsten großen Sieg in der Fußball-Bundesliga eingefahren und sein Neujahrstief ganz offensichtlich weit hinter sich gelassen. Die Schwaben gewannen beim eigentlich so heimstarken SC Freiburg dank eines furiosen Starts mit 3:1 (2:1) und festigten den dritten Tabellenplatz. Nach der jüngsten Gala gegen RB Leipzig (5:2) war es der nächste eindrucksvolle Leistungsnachweis, ins Jahr 2024 war der VfB zuvor noch mit zwei Niederlagen gestartet.

Der zuletzt bereits so starke Deniz Undav (3.) und Chris Führich (7.) trafen ganz früh für den zu Beginn drückend überlegenen VfB, der nach der Roten Karte gegen Merlin Röhl wegen groben Foulspiels (18.) dann auch noch in Überzahl spielte. Dennoch fand Freiburg durch Lukas Küblers Treffer (45.+11) noch einmal zurück ins Spiel. Maximilian Mittelstädt (74.) legte allerdings nach, am Ende stand ein verdienter Sieg der Stuttgarter, die erster Verfolger von Bayer Leverkusen und Bayern München bleiben.