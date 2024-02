Stuttgart: Undav fällt vorerst aus

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss mindestens für ein Spiel auf Stürmer Deniz Undav verzichten. Wie die Schwaben am Montag bekannt gaben, hat sich der 27-Jährige in der Partie bei Darmstadt 98 (2:1) einen kleinen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stehe Undav demnach nicht zur Verfügung.