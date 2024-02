Thorup: "In welche Richtung wollen wir"

Jess Thorup, Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, hofft auf einen nachhaltigen Aufschwung seines Teams. Natürlich liege erst einmal der Fokus auf dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98, so Thorup. Aber natürlich gebe es in den kommenden Wochen „die Möglichkeit zu zeigen: In welche Richtung wollen wir. Wir müssen zeigen, dass wir dafür bereit sind“, forderte der FCA-Coach.