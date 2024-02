Topspiel in Leverkusen: Bayern bangen um Neuer

Bayern München bangt vor dem Bundesliga-Gipfel bei Tabellenführer Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) weiter um Kapitän Manuel Neuer. „Er kriegt von uns Zeit bis Samstag um 17 Uhr“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag, „dann sagt er entweder es geht, oder Ulle (Sven Ulreich, d.Red.) steht im Tor.“ Neuer plagt sich seit dem Duell mit Borussia Mönchengladbach (3:1) am vergangenen Samstag mit Kniebeschwerden.