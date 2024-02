Trainer Schultz sieht beim FC noch Luft nach oben

Auch nach dem erlösenden Sieg gegen Eintracht Frankfurt sieht Trainer Timo Schultz den 1. FC Köln noch längst nicht am Limit. Er habe beim 2:0 gegen die Eintracht „ganz, ganz viele Sachen gesehen, die mir nicht so gut gefallen haben und an denen wir arbeiten müssen“, sagte Schultz am Freitag. Bei der TSG Hoffenheim am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) will der FC im Abstiegskampf direkt nachlegen.