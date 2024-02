Trotz Negativspirale: Matarazzo spürt "eine Einheit"

Die Kraichgauer blieben zuletzt fünf Spiele in Serie sieglos, generell gab es nur einen Erfolg in den vergangenen neun Partien. "In besonderen Situationen kann man auch besondere Leistungen zeigen", sagte Matarazzo mit Blick auf Sonntag (15.30 Uhr/DAZN): "Wir müssen 90 Minuten aktiv sein, 90 Minuten als Mannschaft agieren. Wenn es einen Rückschlag gibt, gibt es auch einen talentfreien Bereich im Spiel, in dem man agieren kann."