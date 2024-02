Tuchel schlägt Hamann-Entschuldigung aus

Thomas Tuchel hat die Entschuldigung von Sky-Experte Dietmar Hamann nach dessen kritischen Aussagen in Richtung des Trainers von Bayern München ausgeschlagen und im Dauerstreit mit dem Ex-Nationalspieler nachgelegt. "Die Dinge, die bei meinem Fanklub-Besuch passiert sind, wurden völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Es wurden bewusst Aussagen getroffen, die nicht wahr sind", sagte Tuchel nach dem 3:1 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach in einem Pool-Interview mit ran, Sport1 und ZDF.

Die Bayern klagten daraufhin am Montag in einer Stellungnahme über "unsachliche Aussagen" über Tuchel, ohne Hamanns Namen zu nennen. "Er hat nicht gesagt, dass er gerne mal in Barcelona oder in Spanien trainieren wolle. Dafür möchte ich mich bei Thomas Tuchel und den Bayern entschuldigen", sagte Hamann darauf.