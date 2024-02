Unentschieden in packendem Bundesliga-Duell: Augsburg und Leipzig teilen Punkte

Im packenden Duell des 21. Spieltags der Bundesliga zwischen dem FC Augsburg und RB Leipzig endete das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Phillip Tietz in der 35. Minute und Ermedin Demirovic in der 60. Minute erzielten die Tore für Augsburg, während Lois Openda und Benjamin Sesko für Leipzig trafen.

Unveränderte Startelf bei Leipzig

Überraschungen bei den Aufstellungen beider Teams blieben aus. Augsburg und Leipzig traten mit denselben Startformationen an wie in ihren jeweiligen vorherigen Partien. Jess Thorup, Trainer von Augsburg, sah nach dem 1:1 gegen Bochum keinen Grund für Änderungen. Ähnlich verhielt es sich bei Marco Rose, dem Coach von Leipzig, der nach dem 2:0-Erfolg gegen Union Berlin seine Elf unverändert ließ.

Augsburg und Leipzig liefern sich Schlagabtausch

Das Duell zwischen Augsburg und Leipzig begann ausgeglichen. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und giftig in den Zweikämpfen, wobei Leipzig mit 56 Prozent etwas mehr Ballbesitz verbuchte. In der 17. Minute verhinderte Dahmen mit einer sensationellen Parade den ersten Treffer der Gäste. Olmo hatte aus zehn Metern aufs rechte Eck geköpft, doch Dahmen lenkte den Ball sehenswert um den Pfosten.

In der 35. Minute dann die Überraschung: Nach gutem Pressing eroberten die Augsburger den Ball und Tietz versenkte die Kugel aus elf Metern volley ins rechte Eck zum 1:0. Doch die Freude währte nicht lange. Nur vier Minuten später glich Leipzig aus. Raum schickte eine perfekte Flanke auf den Kopf von Openda, der den Ball aus elf Metern in den rechten Knick köpfte. Mit einem 1:1 ging es in die Kabinen.

Leipzig dreht das Spiel, Augsburg schlägt zurück

Ohne personelle Veränderungen ging es in die zweite Halbzeit. Die Gäste aus Leipzig drehten in der 52. Minute das Spiel. Simons fand am rechten Strafraumeck den freien Olmo, der eine butterweiche Flanke ins Zentrum schickte. Sesko stieg hoch und köpfte den Ball aus sieben Metern zum 1:2 in den linken Knick.