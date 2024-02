Vor Bayern-Spiel: Toppmöller sieht Bayer auf Titelkurs

Vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Tabellenführer Bayer Leverkusen und Verfolger Bayern München am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sieht Ex-Trainer Klaus Toppmöller seinen früheren Klub auf Titelkurs. "Ich traue den Leverkusenern die Meisterschaft absolut zu, wenn sie so weiterspielen und die entscheidenden Spieler gesund bleiben", schrieb der 72-Jährige in einer Kicker-Kolumne: "Es ist für meinen früheren Klub eine Riesenchance, den Namen 'Vizekusen' hinter sich zu lassen."