Warum beim Bayern-Spiel in Freiburg Chaos droht

Vor allem den Fans, die das Spiel ab 20.30 Uhr vor Ort im Stadion verfolgen wollen, droht bei der An- und Abreise ein Chaos. Stadiongänger, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Spiel im Europa-Park Stadion reisen wollen, müssen sich auf Unannehmlichkeiten einstellen.

Streik in Freiburg! Keine Straßenbahnen zum Stadion

Üblicherweise verkehren an Spieltagen zwischen dem Freiburger Hauptbahnhof Sonderbahnen in kurzer Taktfolge, die die Zuschauer in etwa elf Minuten zum Stadion bringen und auch nach dem Spiel wieder zurück.